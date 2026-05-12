Roma, torna il Nice: musica, super ospiti e sicurezza per l’estate 2026

La leggenda del clubbing all’aperto si rinnova. Il NICE Roma, l’arena estiva più iconica della Capitale, annuncia ufficialmente l’inaugurazione della stagione 2026. Venerdì 8 maggio segnerà l’inizio di un capitolo speciale: il trentaquattresimo anno di una storia fatta di musica, stile e aggregazione sotto le stelle.

Un palinsesto trasversale: dal Trap al Revival

Per il 2026, il NICE conferma la sua natura poliedrica, capace di unire generazioni diverse attraverso una direzione artistica d’eccellenza con artisti del calibro di SHIVA, Gue Pequeno ,Samurai Jay, VillaBanks ed altri SUPERTOP che sono in fase di contrattualizzazione. La programmazione settimanale sarà un viaggio ritmico senza precedenti:

Generazione Z: Riflettori puntati sulle tendenze contemporanee con ospiti d’eccezione del panorama Pop e Trap nazionale e internazionale.

Over 40 e Amarcord: Tornano i grandi appuntamenti dedicati alla musica anni ’80 e ’90, serate pensate per un pubblico adulto che cerca l’eleganza del ricordo unita al divertimento moderno.

Sicurezza e Innovazione: La Priorità “Enjoy & Safe”

In un’epoca di nuove sfide per l’intrattenimento notturno, la proprietà ha investito massicciamente per garantire un’esperienza serena a tutti i frequentatori. La stagione 2026 debutta con il protocollo “Safety First”:

Potenziamento dello staff di controllo : Personale altamente qualificato per la gestione dei flussi e del perimetro.

: Personale altamente qualificato per la gestione dei flussi e del perimetro. Smart Surveillance : Un nuovo sistema di videosorveglianza ad altissima risoluzione, attivo h24, per monitorare ogni area della struttura.

: Un nuovo sistema di videosorveglianza ad altissima risoluzione, attivo h24, per monitorare ogni area della struttura. Accessi Certificati: Procedure di ingresso ottimizzate per garantire rapidità e sicurezza.

Trentaquattro anni di eccellenza

“Arrivare al 34° anno non è un traguardo, ma una responsabilità verso la città”, dichiara la proprietà. “Il NICE non è solo una discoteca, è un pezzo di storia di Roma. Per questa estate abbiamo voluto alzare l’asticella: più musica, più qualità, ma soprattutto un ambiente controllato dove il divertimento rimanga l’unico protagonista.”

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