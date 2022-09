All’Olimpico arriva l’HJK Helsinki

Sfida ostica quella di José Mourinho e ragazzi in Europa League. Occorre continuare sulla scia di Empoli e dimenticare il Ludogorets.

Gli uomini di mister Mourinho devono riprendersi il girone C di Europa League e avranno come ostacolo l’HJK Helsinki, club finlandese uscito sconfitto per 0-2 contro il Betis Siviglia in casa sua.

L’Olimpico sarà una bolgia giallorossa per poter continuare sulla scia di Empoli, in cui solo il rigore sbagliato da capitan Lorenzo Pellegrini è stata la ciliegina amara di una sfida che ha visto la Roma vincere di nuovo in serie A.

L’HJK Helsinki vorrà vendicarsi dalla sconfitta subita per mano degli spagnoli, ma i giallorossi dovranno solo pensare a segnare nei primi minuti di gioco per mettere a tacere il club scandinavo che potrebbe soffrire il caldo dell’Olimpico e del clima italiano.

Poche scelte incerte, solo certezze per “Mou” che avrà dalla sua un’intera città giallorossa che vuole ritornare a sognare dopo la vittoria della Conference di qualche mese fa.

In più domenica 18 c’è la gara, sempre in casa, contro l’Atalanta sopra di un punto. Perciò riuscire a mettere subito il risultato in cassaforte darà aiuto alla formazione titolare di potersi riposare per il resto del match, visto che a pochi giorni di distanza ci saranno i nerazzurri di Bergamo a dare fastidio in campionato.

Roma avrà un solo grido, quello della vittoria e la Sud sarà lì a fare il suo dovere.

