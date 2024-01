Alfa Romeo celebra i 70 anni di Giulietta e i 50 anni dell’Alfetta GT

(Adnkronos) –

Alfa Romeo inaugura il 2024 celebrando due anniversari molto importanti. Ricorrono infatti quest’anno i 70 anni della Giulietta Sprint, presentata nel 1954, e dell’Alfetta GT del 1974. Si tratta di due modelli molto amati e di grande successo commerciale che raccontano entrambe, ognuna a suo modo, due epoche memorabili, momenti straordinari della storia automobilistica italiana. Per l’occasione, il Centro Stile Alfa Romeo ha dato vita a due nuovi loghi che diventeranno due emblemi per il tributo che gli Alfisti di tutto il mondo hanno per questi due fantastici modelli. Entrambe gli emblemi vengono proposti dal Centro Stile Alfa Romeo in differenti soluzioni cromatiche rendendoli così estremamente funzionali alle diverse applicazioni. Il Museo Alfa Romeo di Arese ha già in calendario due eventi per celebrare queste importanti ricorrenze, il primo è fissato per domenica 5 maggio e i riflettori saranno puntati sulla Alfetta GT, mentre il 2 giugno toccherà a Giulietta.





