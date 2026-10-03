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Alcaraz fatica, ma batte Arnaldi e vola ai quarti di Tokyo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz batte Matteo Arnaldi e vola ai quarti di finale dell’Atp di Tokyo. Oggi, sabato 3 ottobre, il tennista spagnolo ha superato l’azzurro in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-1 in un’ora e 46 minuti di partita. Alcaraz, dopo l’esordio vincente contro Michelsen, continua così la sua corsa nel torneo dove si è laureato campione lo scorso anno. Al prossimo turno il numero tre del mondo incontrerà il canadese Shapovalov. 

La partita è stata molto tirata nel primo set, con Arnaldi che è riuscito a mettere in difficoltà lo spagnolo, che già aveva concesso un parziale all’americano nel suo primo match giapponese, fino a portare il set al tie break. Qui Alcaraz è riuscito a piazzare il mini break decisivo conquistando il tie break 8-6 e il set 7-6.  

La storia è cambiata nel secondo set, dove Arnaldi ha subito il break in apertura e si è sciolto, accusando un calo fisico e mentale e cedendo nettamente alle qualità dello spagnolo, che si è quindi imposto 6-1 e ha portato a casa match e qualificazione. 

 

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