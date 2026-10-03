Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

In Giappone Marc Marquez vince la Sprint, 3° Martin e 6° Bezzecchi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince la Sprint del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione comminata a Jorge Martin (Aprilia), retrocesso terzo, e a Enea Bastianini (Ktm Tech3), sceso al quarto posto. Marc Marquez riduce così a sette lunghezze il distacco dalla vetta della classifica iridata, occupata da Martin.
Quinta piazza per l’Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, in sesta piazza. Da segnalare l’incidente al primo giro con coinvolti Alex Marquez (errore per lui in frenata), Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio: tutti e tre non hanno potuto proseguire la gara.
Domani, alle 7 italiane, la gara lunga.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Atalanta cede 2-0 a Dortmund nell’andata del play-off di Champions

17 Febbraio 2026
via di Salone

Roma: ladri inseguiti travolgono auto polizia locale davanti campo nomadi in via di Salone, feriti due agenti

8 Novembre 2022

Autostrade senza caselli, la rivoluzione del Free Flow: come funziona

5 Agosto 2026

Tajani “Board of Peace? Meloni chiara, per ora ostacolo costituzionale”

26 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno