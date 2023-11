Al via al Mimit ‘Space&Blue’, faro su economia nello spazio e nel mare

(Adnkronos) – Al via il Forum 2023 "Space & Blue – l'Economia dello Spazio e del Mare: interconnessioni Made in Italy", che si svolge nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, al ministero delle Imprese e del Made in Italy. La conferenza ha come obiettivi strutturare un dialogo costante tra i principali attori dello Spazio e del Mare, avviare un percorso comune, coinvolgere attori pubblici e privati, creare un piano strategico tutto Made in Italy e favorire l'incontro tra progetti di ricerca e progetti industriali. Al Forum partecipano il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Ai lavori interviene anche il Segretario di Stato dell’Industria, Artigianato e Commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi. Al tavolo del confronto, aperto dal ministro Urso, siedono, Roberta Busatto, Direttrice di “Economia dello Spazio” e di “Economia del Mare Magazine; Simonetta Di Pippo, Direttore Space Economy Evolution Lab SDA Bocconi; il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. Intervengono ai lavori, tra gli altri, Giovanni Acampora, Presidente Si.Camera e Assonautica Italiana; Massimo Comparini, Ceo Thales Alenia Space Italia; Franco Ongaro, Chief Space Business Officer Leonardo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

