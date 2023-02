AL TEATRO BERNINI DI ARICCIA IN SCENA “NOVECENTO” CON VICTOR CARLO VITALE

Fisio fit

Domenica 12 febbraio 2023, alle ore 18, nuovo appuntamento con il grande teatro al “Bernini” di Ariccia. Lo splendido scrigno di cultura nel cuore del borgo ariccino ospiterà infatti Victor Carlo Vitale, protagonista di “Novecento”, celebre testo scritto da Alessandro Baricco. L’evento rientra nella programmazione ideata dalla Cooperativa Arteidea Eventi e Servizi sotto la direzione artistica di Giacomo Zito, con il contributo del Comune di Ariccia.

Lo spettacolo debutta come prima vera messa in scena a Sipicciano (VT) nel settembre del 1998 poi approda a Roma nello spazio di Stanze Segrete diretto da Ennio Coltorti. Nel febbraio 2000 debutta al Teatro Moliere diretto da Mario Scaccia per poi andare in tournée in giro per l’Italia dal Friuli alla Sicilia e anche all’estero, riscuotendo notevole successo sia dalla critica che dal pubblico. Oggi più che mai, ho pensato che la storia di Novecento andasse raccontata, come scrive lo stesso Baricco nella prefazione del libro: Mi sembra piuttosto un testo che sta in bilico tra una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce. Che cos’è lo spettacolo per il narratore Tim Tooney? La domanda me la sono posta molte volte, forse una risposta possibile è che Tooney ha nella testa una storia importante da raccontare perché solo quello gli è rimasto, la tromba l’ha venduta ma l’ha sostituita con la leggenda che gli ha lasciato il “pianista sull’oceano” la sua storia.

Victor Carlo Vitale è un attore, regista, speaker, danzatore, autore e drammaturgo Il suo cammino artistico inizia nel 1990 dal teatro di strada per approdare subito ruoli in musical, commedia dell’arte, tragedie, teatro danza. In teatro ha lavorato, tra gli altri, Giovanni Anfuso, Mario Scaccia, Nicasio Anzelmo, Aurelio Gatti, Tato Russo, Livio Galassi, Maurizio Annesi e molti altri. Ha interpretato importanti ruoli al fianco di molti illustri colleghi come Silvio Orlando, Orso Maria Guerrini, Giuseppe Fiorello, Alessandro Gassman, Carlo Croccolo, Veronica Pivetti, Renato Carpentieri, e tanti altri. Insieme all’attore protagonista risuoneranno le musiche al pianoforte di Alessandro Pellegrini e la voce off di Mara Di Maio e Patrizia Gabbanelli. Il disegno luci è di Giovanni Caccia, i costumi di Viviana Ginebri, la produzione esecutiva e organizzazione è curata di Fabrizio Saracinelli e l’ufficio stampa è affidato a Elena Casaccia.

L’appuntamento è al Teatro Bernini di Ariccia, in Piazza San Nicola, alle ore 18. Il biglietto di ingresso ha un costo di euro 15 (ridotto 12 euro) e si può prenotare o chiedere info all’email preno@arteideaeventieservizi.it o al telefono 3283338669.

