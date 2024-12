Al Bano Carrisi, annuncio a sorpresa, il cantante gela i fan sulla sua carriera: “Basta così”

In un contesto sempre pieno di novità come quello dello spettacolo, l’annuncio di Al Bano Carrisi ha colto tutti di sorpresa.

La decisione del cantante di Cellino San Marco di porre fine alla sua carriera ha lasciato i fan senza parole, chiudendo un capitolo leggendario nella storia della musica del nostro Paese.

La notizia ha sorpreso particolarmente i seguaci dell’artista, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni di voler concludere la sua carriera con una partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Questo sogno, ora infranto, ha portato Carrisi a una decisione irrevocabile: “Basta così. Non ci riproverò più”, ha affermato con fermezza.

Al Bano e il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo del 2025 promette di essere un evento ricco di volti noti e graditi ritorni, ma, nonostante le aspettative e le promesse, Al Bano non figura tra i partecipanti. Questa esclusione ha lasciato l’artista visibilmente deluso, tanto da dichiarare: “Continuerò a dire no comment fino alla morte”, una frase che risuona come un addio definitivo al palcoscenico sanremese.

La figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, aveva risposto alla Balivo che chiedeva come avesse reagito il cantante alla brutta notizia: “L’ha presa bene, anche perchè c’era la consapevolezza che Carlo Conti doveva ascoltare un po’ di pezzi e doveva per forza fare una scrematura…”, e dando il suo parere ha dichiarato “Non credo che si arrenderà, soprattutto con la sua tempra…”.

Nonostante la delusione, Al Bano ha mostrato rispetto per le decisioni degli organizzatori, evidenziando la sua professionalità e dignità. La sua carriera è stata ricca di successi internazionali e collaborazioni memorabili, che hanno confermato il suo talento indiscusso e la sua capacità di toccare il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

L’addio al Festival di Sanremo rappresenta la fine di un’era importante per Al Bano, ma anche un momento significativo per i suoi numerosi ammiratori. Mentre il Festival si prepara a ospitare nuove stelle, l’eredità musicale di Al Bano rimane, con le sue canzoni indimenticabili che continueranno a far emozionare e sognare.