“Akusticose Elettriche Vol. 1” è il nuovo EP dei Radio Lausberg

Dal 21 giugno 2024, giorno della Festa Europea della Musica, sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “AKUSTICOSE ELETTRICHE VOL. 1” (Salty Music Records) produzione artistica di FINAZ, il nuovo EP dei RADIO LAUSBERG. Annunciati i prossimi appuntamenti live in Canada e in Italia.

“Akusticose Elettriche Vol. 1” è prodotto artisticamente da Alessandro Finaz Finazzo, leader e co-fondatore della nota band fiorentina Bandabardò, che raccoglie l’eredità artistica di Enrico Erriquez Greppi. L’EP comprende quattro brani inediti, registrati al Wall Up Studio di Paolo Baglioni a Firenze, con mixaggio e mastering affidati a Giovanni Versari.

“È viva l’Italia” è il brano apripista in radio dal 7 giugno 2024, seguito da “Alexa”, “Cuore di pietra” feat. Laura Mirò, pezzo creato insieme all’amica cantautrice romana e “Girotondo nucleare”. Quattro brani che anticipano e rappresentano la prima parte vol.1 dell’album prossimo all’uscita contenente ben 9 brani originali.

Il titolo “Akusticose elettriche” è un gioco di parole che evidenzia da un lato la convivenza nel disco di sonorità acustiche e sonorità elettriche – sperimentali, dall’altro l’attenzione nel farlo accuratamente e moderatamente senza esagerare.

Commenta la band a proposito dell’EP: “Canzoni sincere, dirette, che raccontano l’oggi, le paure, le speranze, una reale ma mai scontata riflessione su ciò che siamo. Un mix sonoro di suoni etnici e moderni, sonorità e ritmi che strizzano l’occhio al mondo folk acustico – popolare non disdegnando l’utilizzo di sonorità elettriche, folk rock”.

TRACKLIST:

1 – È VIVA L’ITALIA

2- ALEXA

3 – CUORE DI PIETRA feat. LAURA MIRÒ

4 – GIROTONDO NUCLEARE

La band tornerà in concerto in Canada per la quarta volta partendo il 27 giugno come ospiti d’eccezione per un’anteprima presso il Tournoi de Golf Annuel che annuncia l’attesa serata del 29/06 alla Casa d’Italia a Montréal dove è previsto un buffet dei prodotti tipici della tradizione calabro-lucana e un concerto con la partecipazione straordinaria delle musiciste canadesi Melissa Doucet e Christina Beaudry-Cardenas.

CALENDARIO DEI CONCERTI:

14.06 | Rende (CS) – Calabria in Fiore

27.06 | Tournoi de Golf Annuel – Club de Golf Saint Raphael -Montréal (CA)

28.06 | Waterloo (CA)

29.06 | Casa d’Italia – Montréal (CA), con Melissa Doucet e Christina Beaudry-Cardenas

30.06 | St. Clotilde De Horton Coop du Coeur (CA)

02.07 |Warwick (CA), con Melissa Doucet e Christina Beaudry-Cardenas

03.07 | Montréal, Ahuntsic Parc (CA)

04.07 | L’Assomption (CA)

05.07 |Saint Sauver (CA)

06.07 |Montréal (CA) – Petite Italie con Melissa Doucet e Christina Beaudry-Cardenas

07.07 | Saint Stanislas (CA), con Marco Calliari

27.07 | Mola di Bari (BA), con Bandabardò

02.08 | Buonalbergo (BN), con Eusebio Martinelli

13.08 | S. Severino Lucano (PZ)

17.08 | Santa Luce (PI)

Biografia

Radio Lausberg è un progetto musicale etnico-folk popolare che nasce nel 2015 dal recupero della tradizione musicale calabro-lucana dell’Area Lausberg (da qui il nome) e dalla volontà di esprimerla in chiave contemporanea, in una continua contaminazione stilistica e linguistica. Dal 2018 fino al 2021 sono stati sotto la guida attenta di Enrico “Erriquez” Greppi, voce leader della Bandabardò. Finaz (co-fondatore e chitarrista della Bandabardò) nel 2022 eredita il testimone che lo porta ad essere il loro nuovo produttore di quest’ultimo lavoro.

Dall’imprinting di matrice etnica e popolare, la band ha saputo estrarre un cantautorato intimo, diretto e figlio di un mondo quasi perduto. Come dicono loro stessi “l’idea di rivalutare il patrimonio linguistico e musicale nell’atmosfera tipica della nostra area geografica, di quella che amiamo definire “terra di mezzo”, è lo scopo principale della nostra musica e dei nostri concerti dal vivo”.

Questo è ciò che fonda i Radio Lausberg e che rende il loro suono unico ed originale.

La band è composta da Giuseppe Oliveto (voce, organetto, fisarmonica, piano), Carmelo Ciminelli (fisarmonica, zampogna), Diego Soda (chitarra battente, chitarra elettrica e mandolino), Marco Ielpo, (chitarra classica) Pasquale Ferrara (basso e contrabbasso) e Corrado Aloise (batteria e percussioni).

