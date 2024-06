“Non dirmi di no” è il nuovo singolo di Par Ty

Dal 21 giugno 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non dirmi di no”, il nuovo singolo di PAR TY per Kimura Label.

Si chiama “Non dirmi di no” il nuovo brano di PAR TY, una canzone dalle forti influenze rage rap, che punta a far esplorare l’energia e l’intensità delle notti in città, fatte di colori ed emozioni. Tutto si traduce in un ritmo incessante e un testo coinvolgente: “Non dirmi di no” è un inno alla spensieratezza, il desiderio fatto musica di staccare dalla routine e lasciarsi travolgere dal divertimento.

Commenta l’artista a proposito della canzone: “Questo brano è uno dei più forti e coinvolgenti che io abbia mai fatto. Rappresenta la libertà di esprimersi senza limiti e di godersi ogni istante”.

PAR TY invita ad abbandonarsi al ritmo frenetico della notte, lasciando andare ogni inibizione e godendo al massimo dell’attimo presente. Il testo, ricco di slang e riferimenti alla cultura giovanile, dipinge un quadro vivido di un mondo in cui l’unica regola è il divertimento sfrenato.

Biografia

PAR TY al secolo Gianmarco Toro è un talentoso rapper di Bologna. Il progetto nasce nel 2022 e le sue radici sono ancorate alla musica rap. Nel corso del tempo ha abbracciato nuove dimensioni musicali tra cui reggaeton, rock e reggae, per dare nuove sfumature alla sua musica.

Negli anni, il rapper bolognese ha collaborato con diversi brand, ampliando la sua espressione artistica anche nel campo del design streetwear. Il 24 marzo 2023 pubblica “PARTY EP” (Kimura Label), etichetta che si dedica alla scoperta e distribuzione di talenti emergenti del rap, dell’R’n’B e della trap. Nel novembre 2023 PARTY pubblica il secondo EP “AFTER PARTY”. Nel maggio 2024 viene pubblicata la raccolta di remix “SCHIUMA PARTY”.

Nelle sue liriche, l’artista racconta Bologna, esplora le dinamiche delle relazioni umane, riflette sulle delusioni e condivide i suoi momenti più intimi senza mai cadere nella banalità. Nonostante il contenuto spesso profondo dei testi, il suono del progetto rimane fresco e all’avanguardia, offrendo una visione innovativa sulla musica rap contemporanea.

