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Ai, Masciovecchio (Cni): “Seguire codice etico rigoroso che metta sempre l’uomo prima della macchina﻿”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Il rapporto tra etica e innovazione deve essere sempre maggiore di uno, cioè deve essere sempre l’etica che sta sopra all’innovazione. L’innovazione deve essere alla portata di tutti e per questo tutti quanti devono seguire un codice etico rigoroso che metta sempre l’uomo prima della macchina. L’uomo è colui che in qualche modo gestisce la macchina utilizzando l’Intelligenza Artificiale per fargli fare quello di cui ha bisogno”. A dirlo oggi Elio Masciovecchio, vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, intervenendo al Congresso nazionale degli ingegneri  

 

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