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Astrotarocchi 11 settembre 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
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Astrotarocchi

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 11 Settembre 2026

🍇 Ariete Domani prendi saldamente in mano le redini della tua vita. Eventuali incertezze o piccoli contrattempi passati vengono spazzati via da una determinazione feroce. Avanzi verso i tuoi obiettivi senza guardarti indietro, tagliando ogni ramo secco e conquistando il successo che meriti.♈
🍇 Toro La tua attenzione si sposta sul valore personale e sull’indipendenza. Domani raccogli i frutti del tuo impegno e pretendi rispetto. È il momento di goderti la tua autonomia, al riparo da dinamiche sbilanciate o persone poco chiare. La tua stabilità è incrollabile.♉
🍇 Gemelli Hai finalmente tutte le carte in regola per ribaltare una situazione a tuo favore. Domani non ci sono scuse né ostacoli: la tua intelligenza e la tua capacità di azione ti permettono di manifestare esattamente ciò che desideri, lasciando a bocca asciutta chi scommetteva contro di te.♊
🍇Cancro Un senso di profonda armonia ed appagamento emotivo premia la tua tenacia. Domani ti lasci alle spalle delusioni e amarezze per abbracciare una dimensione di serenità ritrovata con le persone giuste. Il clima si fa disteso, sincero e protetto. ♋
🍇Leone È tempo di celebrare una vittoria o un traguardo importante. Domani getti basi solide per il futuro, circondandoti solo di chi merita davvero di stare al tuo fianco. La confusione del passato fa spazio a una stabilità concreta e a una ritrovata pace interiore.♌
🍇Vergine Domani sei chiamata a gestire con pragmatismo un momento di transizione. È il momento di riorganizzare le idee e bilanciare le energie: non permettere a piccole oscillazioni di distoglierti dal quadro generale. Troverai la giusta misura senza sforzi inutili. ♍
🍇Bilancia I dubbi si diradano lasciando posto a una visione limpida e piena di speranza. Domani ritrovi l’ispirazione e la fiducia nei tuoi progetti a lungo termine. Un desiderio profondo inizia a prendere forma: affidati al tuo intuito e procedi a testa alta. ♎
🍇Scorpione Un vero e proprio risveglio segna la giornata di domani. Arriva la chiamata decisiva, la presa di coscienza liberatoria che ti spinge a chiudere per sempre con situazioni sospese o insoddisfacenti. Ti risollevi con una forza e una chiarezza d’intenti imbattibili. ♏
🍇Sagittario Lo sguardo è fermamente rivolto al futuro. Domani pianifichi la tua prossima mossa con grande ambizione, pronto ad ampliare i tuoi orizzonti e a conquistare nuovi territori. Ciò che ti ha deluso in passato non ha più alcun potere sul tuo cammino.♐
🍇Capricorno Un’ondata di nuova energia emotiva e di rinnovamento investe la tua giornata. Che si tratti di un’intuizione o di un’opportunità nascente, ti apri a ricevere il meglio senza riserve, lasciando che la sincerità guidi ogni tua scelta.♑
🍇Acquario È il momento di staccare definitivamente gli occhi da ciò che è andato perduto per concentrarti su ciò che hai ancora in mano. Domani elabori e superi un vecchio rimpianto: il taglio con la malinconia ti rende immediatamente più forte e lucida.:♒
🍇Pesci Un’atmosfera di forte protezione e serenità avvolge i tuoi affetti. Domani ritrovi un punto fermo, un’intesa speciale che ti rasserena e ti permette di guardare al futuro con assoluta certezza e gioia condivisa. ♓

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