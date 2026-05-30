Roland Garros, tris azzurro nel terzo turno: vincono Cobolli, Berrettini e Arnaldi

(Adnkronos) – Anche Matteo Arnaldi approda agli orravi di finale del Ronald Garros, dopo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, con tre azzurri qualificati. Bellissima vittoria del tennista Sanremese sul rosso parigino, in un’altra maratona di cinque set, consclusasi al super tie-break con il punteggio di 6-4 6-7 (5-7), 5-7, 6-4 7-6 (10-4) in quattro ore e 58 minuti contro il belga – numero 62 del mondo – Raphael Collignon. Arnaldi torna al quarto turno a Parigi dopo due anni e tornerà con in top 100 alla fine del torneo. Agli ottavi l’azzurro giocherà con il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Jaime Faria.

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