Addio a Donald Gibb, indimenticabile ‘Orco’ della ‘Rivincita dei Nerds’: aveva 71 anni

(Adnkronos) – Addio a Donald Gibb, divenuto iconico negli anni ’80 grazie al ruolo di Frederick ‘Orco’ Palowaski nella saga comica ‘La rivincita dei Nerds’. L’attore statunitense, noto per la sua imponente stazza e la presenza comica in cult degli anni ’80, è morto a 71 anni nella sua casa in Texas per complicazioni legate a problemi di salute di cui soffriva da tempo. E’ stato il figlio Travis ad annunciare la scomparsa del padre al sito hollywoodiano Tmz, spiegando che si è spento nella serata di martedì 12 maggio “circondato dalla famiglia, compresi i figli, che lo amavano profondamente”.

Nato a New York il 4 agosto 1954 e cresciuto in California, Gibb si era distinto fin da giovane per le sue doti atletiche, giocando a basket e football universitario. Brevemente entrato in Nfl con i San Diego Chargers, un incidente automobilistico lo portò a cambiare rotta e a dedicarsi al cinema. Grazie alla sua imponente corporatura (era alto un metro e 93 centimetri), Gibb iniziò interpretando ruoli di ‘duro’: buttafuori, teppisti e scagnozzi in film come ‘Fai come ti pare’ (1980), ‘Stripes’ (1981) e ‘Conan il barbaro’ (1982). Il grande successo arrivò nel 1984 con ‘La rivincita dei Nerds’ con la regia Jeff Kanew: nel film interpreta il duro e poco sveglio Frederick ‘Orco’ Palowaski, sfruttando la sua imponente corporatura e la sua fisicità con grande effetto comico per raccontare le gesta di un gruppo di studenti statunitensi emarginati dai propri coetanei liceali perché goffi e trasandati. La disponibilità del suo personaggio a urlare “Nerds!” ai membri della confraternita Tri-Lambda ogni volta che li incontrava gli ha assicurato un posto nella cultura pop e perfino una citazione ne “I Simpson”. Gibb ha recitato anche nei sequel ‘La rivincita dei nerds II’ (1987), ‘La rivincita dei nerds III’ (1992) e ‘La rivincita dei nerds IV’ (1994).

Negli anni successivi l’attore recitò in numerose commedie come ‘Una notte in Transilvania’, ‘Meatballs 2: porcelloni in vacanza’, ‘Jocks’, ‘Donne amazzoni sulla Luna’ e interpretò uno dei suoi ruoli più celebri nel film di arti marziali ‘Senza esclusione di colpi’ (1988), affiancando Jean-Claude Van Damme e conquistando il pubblico del genere, e nel sequel ‘Colpi proibiti 2’ (1991) Sul piccolo schermo, Donald Gibb ha avuto una lunga carriera come caratterista, apparendo in serie cult come ‘Magnum P.I.’, ‘Supercar’, ‘Renegade, ‘X-Files’, ‘A-Team’, ‘Una bionda per papà’, ‘Seinfeld’, oltre a recitare nella sitcom ‘Scuola di football’ con O. J. Simpson. Oltre alla carriera di attore, Gibb aveva intrapreso anche attività imprenditoriali, diventando comproprietario della birreria Trader Todd’s a Chicago e lanciando la birra ‘Ogre’, dedicata al suo celebre personaggio di ‘La rivincita dei Nerds’. Donald Gibb lascia la moglie Jacqueline Bauer e la sua famiglia allargata. (di Paolo Martini)

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