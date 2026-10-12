Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

AI, Gerardini (Assolombarda): “Bisogna avere dei capitali per poter investire”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Nell’uso dell’Intelligenza artificiale non bisogna più trovare delle persone competenti e capaci, ma bisogna avere dei capitali per poter investire. La sfida per stare sul mercato è una sfida di sopravvivenza per portarla nei nostri processi e per poterlo fare abbiamo bisogno di capital, di asset”. Lo ha detto Paolo Gerardini, vicepresidente Assolombarda con delega a Credito, Finanza e Fisco, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda. 

“Le aziende italiane – ha spiegato – da sempre hanno una vocazione all’esportazione, da sempre vanno all’estero e il tema è che ancora una volta cambi il paradigma con cui farlo. La spinta all’intelligenza artificiale significa anche aprire dei confini, prendere in considerazione l’opportunità di uscire e fare aziende fuori o trovare partnership di alto profilo che consentono di andare a creare nuovi spazi di generazione del valore”. 

“Noi – ha ribadito – per poter essere a maggior ragione vincenti abbiamo bisogno che l’Europa faccia la sua parte davvero come player importante”. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sostenibilità, Mazzoncini (A2A): “80 milioni di euro di valore sulla Valtellina”

17 Settembre 2026

Kenya, assolto l’italiano detenuto Paolo Camellini: disposta l’immediata scarcerazione

31 Luglio 2026

Napoli, presentato oggi al Comune il primo gemello digitale immersivo multi-piattaforma della città

21 Maggio 2026

Inflazione, Altroconsumo: carrello tricolore iniziativa mai veramente decollata

8 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno