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Serie A, oggi Sassuolo-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i rossoneri affrontano il Sassuolo al Mapei Stadium nella sesta giornata di campionato. La squadra di Amorim, quinta in classifica, aveva battuto il Lecce 3-0 nell’ultima gara prima della sosta nazionali. Per i neroverdi, era invece arrivato un ko contro il Monza. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, in campo alle 20:45:  

Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. All. Aquilani. 

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos. All Amorim 

Sassuolo-Milan sarà disponibile in diretta su Dazn, ma anche sui canali di Sky Sport. Partita visibile inoltre in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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