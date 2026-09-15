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Agricoltura: Ismea, prorogato al 15 dicembre termine domande al Fondo Inail da 10 mln per trattori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Ismea rende noto che il Bando per interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali è prorogato fino al 15 dicembre 2026. La proroga offre alle Pmi dei settori agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare più tempo per realizzare interventi di ammodernamento e di miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, beneficiando dei contributi a fondo perduto previsti dalla misura. 

Il Fondo, gestito da Ismea su iniziativa del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), dispone di una dotazione complessiva di 10 milioni di euro messi a disposizione da INAIL, nell’ambito dell’Accordo di cooperazione sottoscritto il 9 dicembre 2025 tra Masaf, Inail, Ismea e Crea. 

La presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni sarà pertanto possibile fino alle ore 12.00 del 15 dicembre 2026. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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