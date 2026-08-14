Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Agli Europei di nuoto bis d’oro Quadarella e bronzo 4×100 stile mista

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
1 minuto di lettura

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alla vigilia di Ferragosto l’Italnuoto si mette al collo altre due medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34.
Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. La classe 1998 romana, già vincitrice degli 800 pochi giorni fa nella rassegna continentale, stacca le avversarie nella parte finale della lunga gara e si impone con il tempo di 15’46″22 – nuovo record dei campionati – davanti alle tedesche Isabel Gose (argento in 15’49″31) e Maya Werner (bronzo in 16’52″50). “Oggi è stata veramente dura, perchè ho provato a partire più forte ma non è stata una buona idea. Sono felicissima, è sempre un oro europeo, ma speravo di fare qualcosa meno – le prime impressioni confessate ai microfoni Rai – Non ero mai riuscita a fare sotto 15’50 agli Europei, quindi è uno step in più, ma ho nuotato questo tempo al Settecolli e speravo di fare qualcosa meno – aggiunge -. Ma è un titolo europeo, quindi va benissimo”. Passano pochi minuti e l’Italia sale di nuovo sul podio, stavolta con la 4×100 stile libero mista. Il quartetto composto da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci chiude in 3’20″80, il nuovo record italiano che vale il bronzo. Meglio della staffetta azzurra solo Russia (sotto bandiera neutrale), oro in 3’19″95, e Olanda, argento in 3’20″09.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Maltempo sull’Italia, arriva doppia perturbazione: previsioni meteo prossima settimana

11 Gennaio 2024

Approvato il bilancio 2023 di AQP, investimenti record oltre 500 mln

10 Luglio 2024

Mondiali, caos in Belgio-Iran: gol di Taremi annullato tra le proteste. Cos’è successo

21 Giugno 2026
Castel Fusano

Roma, arrestati gli autori di una rapina in banca

21 Dicembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno