Aeroporti: AdR e American Airlines annunciano secondo volo giornaliero da Roma a New York

American Airlines e Aeroporti di Roma annunciano l’operativo estivo 2023 della compagnia aerea più grande del mondo che prevede fino a sette voli al giorno dall’aeroporto di Roma Fiumicino (Fco) agli Stati Uniti d’America, segnando record assoluti per il mercato italiano. Dopo l’annuncio del secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino (Fco) a Dallas-Fort Worth (Dfw), effettuato alla fine del 2022, American inizia il nuovo anno completando l’offerta della stagione estiva italiana introducendo il secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino (Fco) a New York (Jfk). “Siamo entusiasti di annunciare il secondo collegamento giornaliero tra Roma e New York, un importante traguardo che completa l’offerta per la stagione estiva e che contribuisce a rendere il 2023 una pietra miliare per American Airlines in Italia”, ha spiegato Cristina Casati, regional sales manager southeast Europe di American Airlines.

“Nel corso della stagione estiva 2023 American – ha aggiunto – opererà fino a sette voli al giorno da Roma agli Stati Uniti. Il 2023 è l’anno in cui Roma Fiumicino (Fco) diventa per American il secondo aeroporto più grande in Europa che, durante la stagione estiva, si posiziona subito dopo Londra Heathrow (Lhr) per numero di voli giornalieri operati. Il raggiungimento di questo importante risultato è anche frutto della costante collaborazione che abbiamo da anni con Aeroporti di Roma e con il trade italiano. Non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme”. Il secondo volo giornaliero tra Roma Fiumicino (Fco) e New York (Jfk) opererà dal 6 luglio al 15 agosto 2023 con aeromobili Boeing 777-200. Lo comunica in una nota Aeroporti di Roma.

“Siamo felici di accogliere questo ulteriore progresso di American Airlines che nella prossima estate arriverà ad operare fino a 7 voli al giorno”, ha aggiunto Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma. “La proficua collaborazione con American Airlines trova riscontro nel progressivo aumento di attività presso il Leonardo da Vinci che si conferma non solo essere uno degli hub europei con la maggiore domanda da e per il Nord America, ma anche un scalo di crescente eccellenza nella qualità dei servizi offerti come avvalorato dal recente riconoscimento delle 5 stelle Skytrax che posiziona Fiumicino nell’élite dei migliori aeroporti al mondo”. Tutti i voli American Airlines tra Roma Fiumicino (Fco) e gli Stati Uniti d’America saranno operati da moderni aeromobili Boeing 777 e Boeing 787 che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di business class e premium economy, interni all’avanguardia, streaming Tv in diretta, wifi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on demand fruibili da ciascuna poltrona.

