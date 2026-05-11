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Aereo prende fuoco dopo atterraggio a Kathmandu in Nepal

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco all’aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal. Lo ha riferito Gyanendra Bhul, portavoce dell’autorità per l’aviazione civile del Nepal, spiegando che l’aereo, decollato da Istanbul, ha preso fuoco a causa di una scintilla nel carrello di atterraggio destro. A bordo del velivolo c’erano 277 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio, tutti illesi. ”Tutti a bordo sono salvi, le operazioni di soccorso sono terminate. Ora stiamo indagando sull’incidente”, ha dichiarato Bhul all’Afp. Bhul ha aggiunto che l’incidente ha causato la chiusura dell’unica pista dell’aeroporto per quasi due ore. 

Una serie di incidenti aerei, oltre alla decisione dell’Unione europea di inserire nella lista nera tutte le compagnie aeree nepalesi, ha spinto i funzionari governativi lo scorso anno ad annunciare piani per l’installazione di nuovi sistemi radar e di monitoraggio meteorologico. Nel 2015 un aereo della Turkish Airlines con 224 passeggeri a bordo è uscito di pista a Kathmandu. I passeggeri sono rimasti illesi, ma l’incidente ha causato la chiusura della pista per quattro giorni e la cancellazione di numerosi voli internazionali. 

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