Acea Ato 2, mercoledì sospensione idrica in alcune zone Municipio IV a Roma

Acea Ato 2 comunica che, nell’ambito dei lavori di allargamento di via Tiburtina a Roma da parte degli enti competenti, si rende necessario sospendere il flusso idrico su una condotta di adduzione idrica che alimenta alcune vie del Municipio IV del Comune di Roma. Di conseguenza dalle ore 00:30 alle ore 24:00 di mercoledì 31 agosto si verificheranno mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: via Padre Lino da Parma (da via Tiburtina a via Roccamandolfi), via Raffaele Piria, via di Casal dè Pazzi (da via Bartolo Longo a via dell’Elettrodotto), via dell’Elettrodotto, via Pio Briziarelli, via Sassola, via della Lignite, via dell’Antracite, via Raffaello Nasini. Si potranno inoltre avere abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua nel quartiere di Pietralata e nelle zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 00:30 alle ore 24:00 di mercoledì 31 agosto Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti. Zona Casal dei Pazzi: via Tiburtina, angolo via Padre Lino da Parma, via Tiburtina, angolo via Raffaele Piria, via di Casal dei Pazzi, angolo via Giovanni Palombini. Zona Pietralata: via di Pietralata, angolo via Mesula, via di Pietralata, angolo via del Casale Rocchi, via di Pietralata, angolo via Michele Gortani, via Brugnatelli, angolo via Leopoldo Pilla. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...