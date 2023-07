Aaron Raschi presenta il suo ultimo singolo “Unanimità”

Da venerdì 14 luglio 2023 sarà in rotazione radiofonica “Unanimità”, il nuovo singolo di Aaron Raschi, disponibile sulle piattaforme digitali dal 7 luglio.

“Unanimità” è un brano che nasce da un bisogno di buttare tutto nel cestino e ricominciare, di raccontare quello che manca da tanto al genere umano, una comunità seria e sincera. Unanime è ciò che è concorde a tutti, con questo brano voglio unire più gente possibile in modo da affermare il concetto stesso del termine.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Per me Unanimità è un punto di partenza, ho finalmente la possibilità di trascendere tutto quello che prima volevo buttare fuori. Emozioni di dolore, da lutti a situazioni spiacevoli, posso urlare contro tutta Italia e contro tutte le persone che pensano di essere le uniche ad affrontare difficoltà di qualsiasi genere che non sono da sole, tutto per il bene comune o meglio, unanime. La collettività non è niente senza i singoli, ma i singoli non sono niente senza collettività”.

Biografia

Aaron Raschi è nato a Rimini l’11/07/2001. Ha i primi contatti con la musica in tenera età ma inizia a studiarla a sedici anni e a comporla a diciassette. Nel 2021 ha vinto la categoria 18-30 del festival Stella Nascente nel Riminese. Tra il 2022 e il 2023 Aaron ha effettuato un percorso di formazione musicale presso Up Music Studio a Cernusco sul Naviglio nel Milanese, studiando con gente del calibro di: Vanessa Grey, Vittorio Valenti ed Eva Favarò. Per Aaron la musica è trascendenza, rappresenta l’esatta via di mezzo tra la vita terrena e ultraterrena e solo con essa Aaron riesce a comunicare veramente con gli altri.

“Unanimità” è il nuovo singolo di Aaron Raschi disponibile sulle piattaforme digitali dal 7 luglio 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 14 luglio.

Instagram | Spotify | TikTok