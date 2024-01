A piazza Navona tutto pronto per l’arrivo della Befana dal cielo

(Adnkronos) – Tutto pronto per festeggiare l’arrivo della Befana in Piazza Navona il 6 gennaio. Nella Capitale torna uno degli eventi più attesi da grandi e piccini con la tradizionale ‘vecchina’ che sorvolerà la piazza per consegnare pace e serenità. Appuntamento domani a partire dalle ore 10.30. L’ingresso della Befana sarà come sempre spettacolare: la vecchina planerà dal cielo in sella alla scopa e atterrerà nella piazza. L'evento sarà accompagnato dall'esibizione della banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e condotto da Rossella Santilli, giornalista Rai del Tgr Lazio. “A Roma per tante generazioni il 6 gennaio era la giornata più importante, da vivere portando i bambini al centro, imboccando piazza Navona da via della Cuccagna o da uno degli altri ingressi, perdendosi nelle fontane del Bernini, nei colori reali e riflessi, nell’odore dei dolci, nell'attesa per l’arrivo della generosa signora della notte. Abbiamo voluto riportare in piazza le famiglie, rimettere al centro i bambini e le bambine con una programmazione ad hoc. Un ringraziamento particolare al corpo dei Vigili del Fuoco che anche quest’anno non hanno voluto mancare l’appuntamento e che porteranno in salvo la Befana con l’augurio che, volando sulle nostre teste, porti una nuova epifania per aumentare il benessere di tutti, nessuno escluso” ha dichiarato Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

