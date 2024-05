A Marino nel 2025 il 23º Raduno Nazionale di Natura a Cavallo

Si è tenuto dal 25 al 28 aprile il 22° Raduno Nazionale di Natura a Cavallo Città di Matera e Basilicata 2024 promosso dall’ASI, Associazione Sportiva Italiana che festeggia quest’anno il suo trentennale, con la sezione Settore Sport Equestri insieme all’Associazione di turismo equestre NAC “Natura a Cavallo”. Presente all’evento anche il Vice Sindaco Sabrina Minucci alla quale è stato ufficialmente consegnato il testimone perché nel 2025 sarà proprio la Città di Marino ad ospitare la XXIII edizione del Raduno Nazionale NAC.

“È davvero un grande piacere per la nostra Città ospitare un evento di portata nazionale e stiamo già lavorando per rendere unico questo appuntamento. Questo raduno equestre rappresenta un momento importante di condivisione sociale e ringrazio il Vicepresidente dell’ASI Emilio Minunzio per aver pensato a Marino e per averci dato la possibilità di mettere così in risalto le bellezze del nostro territorio attraverso il turismo equestre dove il cavallo rappresenta un punto di incontro tra l’uomo e la natura”.