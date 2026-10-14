Bancali usati e nuovi
Italia

A Mano a Mano, al via la nuova campagna pubblicitaria di Intesa San Paolo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

Due persone che si stringono la mano in una azienda, un nonno che porta il suo nipotino a conoscere il proprio consulente bancario, una giovane coppia che, sempre tenendosi per mano, affronta l’acquisto della sua prima casa. Il tutto accompagnato dalla voce di Mina in una interpretazione indimenticabile del brano di Riccardo Cocciante A Mano a Mano. E del resto è proprio A Mano a Mano il titolo della nuova campagna istitutionale che Intesa San Paolo ha presentato sulla bellissima terrazza dei Cavalieri di Malta a Roma, con l’immancabile Cupolone a fare da sfondo. Una prospettiva nuova per raccontare attraverso le immagini il modo di fare banca di Intesa Sanpaolo: il sostegno all’economia reale per imprese, per giovani e per famiglie, la presenza attiva nel sociale, l’impegno nella cultura.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Astrotarocchi

Astrotarocchi 23 aprile 2026

22 Aprile 2026

Cinecittà . FERRARI CONTRO BIGA A CINECITTA’ WORLD La sfida tra cavalli sul set di Ben Hur

11 Maggio 2017
Touareg

La nuova Touareg – Anteprima mondiale

26 Maggio 2023
LEAL

LEAL: “NEGATO L’ACCESSO AL CASTELLER, LA PRIGIONE DEGLI ORSI JJ4 E M49”

20 Marzo 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno