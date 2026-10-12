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Scuola: Lozzi (dirigente scolastico), ‘Una comunità educante deve coinvolgere scuola, famiglie e

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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“L’ascolto è fondamentale, soprattutto in una società in cui si parla poco e i ragazzi hanno bisogno di essere coinvolti. La scuola da sola, però, non può raggiungere alcuni obiettivi fondamentali: servono collaborazioni, finanziamenti e alleanze.” Queste le parole di Paolo Lozzi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Ennio Morricone di Roma, alla presentazione del progetto “Fuoriclasse in Movimento”, programma nazionale di Save the Children.

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