Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

4 luglio negli Usa, i fuochi si accendono tutti insieme: la maxi esplosione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La festa del 4 luglio, per l’Independence Day degli Stati Uniti, non va come previsto dalle parti di San Diego. Il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, programmato per durare almeno 17 minuti, si esaurisce in pochi secondi con una maxi esplosione. I fuochi d’artificio, infatti, vengono accesi tutti simultaneamente. Risultato? Una ‘bomba’… 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Lazio-Roma 1-0, Mourinho: “Perso con un rigore da Var un po’ ridicolo”

10 Gennaio 2024

Meloni: “Antisemitismo cancro da sconfiggere”

11 Dicembre 2023

Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti

20 Aprile 2026

Roma: Tiberis in regola, collaborazione con Soprintendenza

1 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno