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Thuram, infortunio in allenamento: finale di Coppa Italia a rischio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Infortunio per Marcus Thuram, salta la finale di Coppa Italia? Oggi, lunedì 11 maggio, l’attaccante dell’Inter ha riportato un problema muscolare durante l’allenamento odierno ed è da considerare a rischio per la sfida contro la Lazio di mercoledì 13. Thuram ha infatti subito una contrattura che sarà valutata nelle prossime ore. 

Al momento l’impiego di Thuram dal primo minuto nella finale di Coppa Italia è a serio rischio, con Bonny, complice il ko di Esposito dello scorso weekend, che si candida quindi per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. La speranza di Chivu è di portare il centravanti francese almeno in panchina per utilizzarlo nella seconda gara di match. 

 

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