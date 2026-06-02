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2 giugno, Mattarella: “Da Presidente vedo nel Paese applicati principi della Repubblica”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Essere Presidente di questa Repubblica comporta un ruolo impegnativo, talvolta faticoso, però un ruolo che consente grandi continue soddisfazioni, perché da questo osservatorio che è la Presidenza della Repubblica, si conosce davvero bene il nostro Paese. In questi anni ho verificato costantemente le iniziative di solidarietà, gli impegni nella tutela dell’interesse generale, le attività di senso di responsabilità che spontaneamente emergono dal corpo sociale. È questo il vero tessuto connettivo della nostra Repubblica, quello dei nostri concittadini che applicano, vivono e realizzano questi principi”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante ‘Ne parliamo con il Presidente’, realizzato dal Tg1 e da Rai Cultura in occasione degli ottant’anni del referendum del 2 giugno. 

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