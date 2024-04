Astrotarocchi 20 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹

20 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete il fine settimana sembra concedervi una tregua che e’ bene sfruttiate proprio per fare anche cose che amate fare e affronterete meglio le prossime settimane, sono impegnative

Toro arrivano prossimi giorni notizie fortunate, e nuovi inizi che non sono subito come volete, ma arriveranno e avrete la meglio, la sofferenza non sara’ stata inutile, qualcosa l’avete imparato

Gemelli si risolve qualcosa che vi ha causato molti fastidi, sara’ bene non pubblicizzare troppo il vostro sollievo, l’invidia e’ sempre pronta a guardare quello che gli altri fanno, meglio tacere e stare tranquilli, il fine settimana e’ buono

Cancro state aspettando di risolvere qualcosa per poi agire, arrivano nel frattempo notizie di qualcuno che fa chiarezza per un’altra questione e iniziate solo in quel momento a rilassarvi, un buon piatto cucinato bene, aiutera’ il buon umore a rimanere alto Leone questo fine settimana e’ di relax e ripresa da fatiche extra fatte, dov’e’ possibile rilassatevi in natura, o facendo attivita’ che a voi rilassano, prossimi giorni non ci sono grandi eventi, quindi riposate e rilassatevi

Vergine se avete cominciato qualcosa di nuovo attenzione, per gli ostacoli che state trovando provate a chiedere a persona esperta da cosa puo’ dipendere, e sicuramente una soluzione c’e’ per fare tutto senza bloccarsi di continuo, la giornata e’ tranquilla

Bilancia ci sono delle cose che debbono arrivare, soddisfazioni, aumenti di livello o stipendio, che sono in ritardo ma arrivano in questo periodo, e sono una boccata d’ossigeno che riporta l’umore alle stelle e si riprende la corsa con piu’ entusiasmo, la giornata e’ tranquilla

Scorpione attenzione a non confondere le idee a qualcuno che vorrebbe capire meglio chi siete e che fate, sembra camminare un po’ alla cieca, non perche’ non vuole ma perche’ non comprende, il mistero ci sta anche, ma a volte esagerate

Sagittario attenzione a qualcuno che cerca di togliervi qualcosa e di fuggire, puo’ riguardare forse un idea di cui avete parlato, sta di fatto che e’ bene parlare solo di cose frivole e leggere, non raccontate quello che pensate di fare, almeno per un po’

Capricorno avete il coraggio e la forza come arma molto potente per metterci del vostro e arrivare dove volete, e’ il momento di far partire il progetto che da tempo preparate, e’ il momento giusto per avviarlo, non pensateci troppo

Acquario quando dite quello che pensate fatelo con un po’ di attenzione potreste , pur dicendo la verita’, offendere senza rendervene conto, cercate di essere soft in questo fine settimana, la giornata e’ buona

Pesci vi sentite un po’ tristi e’ come se qualcosa vi fosse stato tolto ingiustamente, ma ricordate esiste anche una giustizia universale e quella non perdona, se dovrete riavere qualcosa lo riavrete senza nessun problema, la giornata e’ comunque buona



Buona giornata a voi



