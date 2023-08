Astrotarocchi 25 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete ci sono cose che non vedete e che vi vengono offerte , siete un po’ demotivati, e in realta’ dovreste guardare quello che vi viene offerto, e’ un buon trampolino di lancio

-Toro avrete possibilita’ multiple da scegliere attenzione a non fare confusione e a fare una scelta con i piedi a terra, senza troppi voli pindarici, e’ bene restare ben centrati e andare dritti a meta

-Gemelli c’e’ molta determinazione nel voler raggiungere gli obiettivi un coraggio che comunque tenete mascherato per paura che i vostri progetti non vengano sabotati, fate bene

-Cancro dovrete saper cogliere un occasione al volo, per ottenere cio’ che volete, serve velocita’ e azioni fulminee, cosi ci riuscite sicuramente

-Leone i sacrifici stanno portando verso la giusta direzione avrete l’occasione che tanto aspettate, e dovrete saperla sfruttare per realizzare qualcosa d’importante, chi ha tempo non aspetti tempo

-Vergine vi sentite, a volte impotenti, con le mani legate sotto pressione e bloccate in realta’ e’ solo una sensazione, sta arrivando per voi, la prosperita’, una bella occasione di guadagno che non dovrete perdere, potrebbe anche esserci una promozione, insomma si apre un bel portone, non esitate troppo ad imboccarlo

-Bilancia c’e’ il successo nella attivita’ che state intraprendendo, ricompense per il buon lavoro fatto, insomma un momento d’oro dove potete rilassarvi e divertirvi, il piu’ e’ fatto

-Scorpione c’e’ molta pazienza e moderazione in questi giorni anche una riflessione su alcune intuizioni che avete avuto, cercando di capire se sono giuste o meno, e seguite come sempre il vostro istinto, non sbagliate sicuramente

-Sagittario se qualche problemino c’e’ ma sulla base dell’esperienze che avete gia’ maturato, sapete bene come affrontare le cose, lo farete senza piangervi troppo addosso e questo periodo passa prima di quello che pensate

-Capricorno troppo impulsivi e con un’energia dirompente, se non vi tenete un po’ a freno, rischiate di fare danni, date un cambiamento a questa spinta per realizzare quello che volete e usatela in maniera saggia e coerente con la vostra indole

-Acquario vari settori, sono in ripresa o si riprenderanno a breve, non perdete tempo a guardare quello che non ha funzionato e celebrate quello che siete riuscite a fare, iniziate a pensare in maniera diversa e le cose gireranno anch’esse in modo diverso

-Pesci ggi comunicazioni, notizie e tanta tanta voglia di far fluire l’energia senza troppi scossoni, di battaglie ne avete fatte e da fare, per domani nei limiti del possibile riposate



Buona giornata a tutti ❤