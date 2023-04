🎁🎁🎁Astrotarocchi 🎁🎁🎁

🎁🎁21 aprile 2023 di Cristina Olmi🎁🎁



🎁Ariete arrivano sorprese che si aspettano da tempo e nei prossimi giorni, quando proprio non ci pensate ve le troverete belle pronte a stupirvi, siate fiduciose

🎁Toro il progetto che avete in mente muove i primi passi e nel tempo avra’ il successo che merita e che vi ripaghera’ dei sforzi fatti fate un buon cammino

🎁Gemelli arrivano notizie molto fortunate per voi, potrebbe trattarsi di lavoro, si apre comunque una buona strada

🎁Cancro finalmente un ciclo che si ripete da un po’ di tempo si ferma ( possono essere anche liti ) e si trovano le giuste soddisfazioni, e’ ora anche per voi di voltare pagina

🎁Leone arrivano notizie positive che aspettate da tempo e risolvono una questione importante per voi, mettete da parte l’ansia e godetevi il momento

🎁Vergine l’incontro con una persona fara’ dentro la vostra testolina un po’ di confusione dovrete districare i pensieri e fare delle scelte che presenteranno problemi superabili ma alla fine risolveranno l’intera questione

🎁Bilancia c’e’ affinita’ fra voi e qualche persona ma una parola detta male puo’ portare uno squilibrio, fate attenzione a quello che dite

🎁Scorpione con l’astuzia trovate una chiave per risolvere questioni economiche e cambiare un po’ il corso delle cose e placare un po’ anche l’ansia

🎁Sagittario fine di un momento statico si riprende il viaggio e si punta molto sulle amicizie e sulla propria famiglia a volte nessuno comprende meglio, a volte, della famiglia

🎁Capricorno la fortuna vi e’ vicina ma e’ insidiata da qualcuno molto invidioso, non permettete a nessuno di rovinare una giornata tranquilla e serena

🎁Acquario si faranno delle scelte fatte con criterio e intelligenza, ora arrivano i risultati e sono piu’ che meritati

🎁Pesci siete molto preoccupati per qualcosa che si aggiustera’, ci vuole tempo e nonostante tutto fede che le cose, sempre in qualche modo si sistemano al meglio che si puo’



🎁 Buona giornata 🎁