Serata infinita e Roma in semifinale in Europa

All’Olimpico dell2unedìAtalanta sBayer Leverkusen la capitale occorrono ben 120 minuti per far sì che i giallorossi ribaltino la sconfitta in casa del Feyenoord.

I giallorossi scendono in campo per ribaltare l’1-0 di Rotterdam e cercare di andare in semifinale di Europa league davanti a uno stadio Olimpico tutto giallorosso.

La gara però non comincia benissimo, perché al 21′ Georginio Wijnaldum è costretto a uscire per infortunio e a essere sostituito da Stephan El Shaarawy. Nel primo tempo la Roma spreca tanto e concretizza pochissimo, ma per sua fortuna anche la formazione olandese non crea tanto.

Così, al 60′ Bryan Cristante serve Leonardo Spinazzola e la Roma pareggia i conti siglando il gol dell’1-0, ma dopo solo 20 minuti ecco l’incubo arrivare: Igor Paixão di testa insacca il gol dell’1-1. Gelo a Roma.

Ma nove minuti dopo Paulo Dybala su assist di capitan Lorenzo Pellegrini regala la gioia del 2-1 e la gara va ai tempi supplementari.

La Roma attacca fino al minuto 101, quando Tammy Abraham serve in area Stephan El Shaarawy e c’è la rete del 3-1 che significa qualificazione.

Mourinho però sa che un gol degli olandesi rimetterebbe tutto in discussione, e al minuto 109 Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, romano e romanista, dice 4-1 e la Roma si qualifica alla semifinale.

All’ultimo minuto c’è anche il tempo dell’espulsione per Santiago Giménez e il Feyenoord conclude la gara in dieci uomini.

In semifinale la Roma affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen giovedì 11 maggio alle ore 21,00 alla BayArena, mentre il ritorno si disupetrà il 18 maggio, sempre alle ore 21,00.

L’altra semifinale vedrà sfidarsi la Juventus contro il Siviglia.

Prima però, i giallorossi affronteranno in campionato l’Atalanta il 24 aprile alle ore 20,45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Le formazioni:

ROMA (3-4-2-1):

Rui Patrício 1, Gianluca Mancini 23, Christopher Smallng 6 (Zeki Çelik19), Diego Llorente 14 (Roger Ibañez 3), Nicola Zalewski 59 (Paulo Dybala 21), Bryan Cristante 4, Nemanja Matić 8, Leonardo Spinazzola 37, Georginio Wijnaldum (Stephan El Shaarawy 92), Lorenzo Pellegrini 7), Diego Belotti 11 (Tammy Abraham 9).

Coach: José Mourinho

FEYENOORD (4-2-3-1):

Justin Bijlow 1, Lutsharel Geertruida 4), Gernot Trauner 18 (Javairo Dilrosun 11), David Hancko 33, Quilindschy Hartman 5 (Marcos López 15), Orkun Köckü 10, Mats Wieffer 20 (Ezequiel Bullaude 30), Alireza Jahanbakhsh 7 (Danilo 9), Sebastian Szymański 17 (Marcus Pedersen 2), Oussama Idrissi 26 (Igor Paixão 14), Santiago Giménez 29.

Coach: Arne Slot

Reti: 60′ Spinazzola (Roma), 80′ Paixão (Feyenoord), 89′ Dybala (Roma), 101′ El Shaarawy (Roma), 109′ Pellegrini (Roma).

Ammonizioni: Hartman (Feyenoord), Wieffer (Feyenoord), Llorente (Roma), Wellenreuther dalla panchina (Feyenoord), Giménez (Feyenoord), Dybala (Roma), Patrício (Roma).

Espulsioni: Foti (vice-allanatore Roma), Giménez (Feyenoord).

Arbitro: Anthony Taylor della federazione inglese