ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 16 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete qualcosa sta crescendo, potrebbe essere qualcosa iniziato da poco, oppure un idea che richiede un po’ d’astuzia, attenzione solo a non ripetere i stessi errori, non guardate indietro e lasciate crescere quello che avete davanti, la fortuna e’ in arrivo

Toro qualcosa vi frulla per la testa, e’ bene che ve la teniate per voi, anche se iniziate qualcosa di nuovo, meglio evitare, una parte che sia solo vostra dove rifugiarsi quando se ne avete bisogno, non e’ poi cosi male, la giornata scorre liscia

Gemelli l’ansia non e’ una sana consigliera, anzi tutt’altro, prima di fare scelte anche le piu’ banali cercate di rilassarvi, e solo dopo decidete, la giornata e’ un po’ ballerina, ma tutto sommato alla fine buona

Cancro arrivano notizie o una persona per voi, e dovrete decidere che strada prendere, quella dell’amicizia puo’ anche andare bene, ma ricordate che la controparte e’ molto attenta, e non sara’ facile provare a mascherare quello che proverete, comunque tentar non nuoce, la giornata e’ buona

Leone tutto questo grande frullatore che a volte e’ la vita, vi fa sembrare tutto difficile, la verita’ e’ che come tutti potete fare di piu’, basta rimanere centrati e positivi, e tutto cambiera’ colore non appena cambierete prospettive, niente e’ meravigliosamente bello, ma nemmeno tragico, basta rimanere realisti e la giornata diventa buona per voi

Vergine arriva una notizie che all’improvviso riporta la vostra serenita’ in equilibrio, c’e’ un cambio di direzione e il sole comincia ad uscire, il tempo delle nuvole e’ passato, la giornata e’ buona

Bilancia la fortuna inzia ad incrociare la vostra strada, e quindi occhio alle occasioni che vanno afferrate al volo, occhio a qualcuno che dice qualcosa che vi tornera’ utile in avanti, insomma occhi aperti e orecchie tese, la giornata e’ buona

Scorpione accordo fortunato in arrivo, e da questp a cascata si aprono molte altre possibilita’ di lavoro e guadagno, per chi lavora a contratto potrebbe diventare indeterminato, insomma anche per voi in movimento c’e’ molto, la pazienza viene premiata

Sagittario qualcosa che state programmando subira’ un accelerazione molto forte, si risolve bene e subito, nonostante la stanchezza si faccia sentire, avrete la vostra soddisfazione e l’idea e’ ottima, come anche la giornata

Capricorno state raggiungendo passetto passetto le vostre mete che saranno sempre piu’ numerose, dopo tanto tempo arrivano finalmente le questioni ferme finora, l’amore il lavoro e le gratificazioni, quindi le giornate sono intense e piacevoli

Acquario arrivano notizie di aumenti o di stipendio o nuove entrate, e nuovi impegni a cui fare fronte, occhio alla stanchezza che puo’ farsi sentire, la giornata e’ piena di cose da fare ma anche soddisfazioni

Pesci la giornata e’ piuttosto movimentata, possono esserci notizie che non v’aspettate, positive, di qualcuno che e’ molto che non sentite, e potrebbe anche esserci un uscita, comunque la giornata e’ buona



Buona giornata



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹