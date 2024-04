ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 13 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete per voi si presenta una seconda possibilita’ per qualcosa che avete fatto ma non e’ andata come volevate, ora e’ il momento che la vita vi ripresenta la stessa situazione, sara’ abilita’ vostra, anche da errori fatti, ripartire su basi diverse, e sembra che ci sara’ un’evoluzione interessante, la giornata e’ tranquilla

Toro il miglioramento per voi e’ lento e sara’ duraturo nel tempo, una nuova occasione alleggerisce la pesantezza di questo periodo, ci sono notizie in arrivo, interessanti per voi, la giornata scorre senza fastidi

Gemelli cambiamenti in arrivo, ma questa volta, i cambiamenti sono molto positivi, a parte qualche piccola questione da sistemare per il resto le chiavi del nuovo le avete, fate spazio a tutto quello che meritate : la serenita’ e la gioia

Cancro in arrivo per voi notizie che sembrano proprio di un ex, il quale vorrebbe riapprocciarsi, naturalmente voi conoscete la storia e voi sapete come agire, nel caso decideste di tornare in coppia, chiarite prima che alcune cose andranno cambiate, onde evitare io non avevo capito, io non sapevo

Leone attenzione in questi giorni alle amicizie un po’ oppressive e pesanti, non siete dell’umore per tollerare anche la pesantezza, e quando e’ ora di mettere confini, fatelo senza troppi problemi, gli altri non se ne fanno quando non va a loro

Vergine non chiedete ne’ concedete prestiti in questi giorni, si rischia di discutere per soldi specialmente con amici e colleghi, non e’ per nulla il momento giusto, occhio al nervosismo

Bilancia e’ ora di mettere le carte in tavola, centrate chi cerca di mettere zizzania ovunque e due parole ben assestatele, ditele, una volta e’ per sempre, sicuramente non subito, ma otterrete che se proprio dovete averci a che fare, almeno non parlera’ a sproposito e troppo.

Scorpione la vostra genialita’ colpira’ in modo piacevole qualcuno, voi avete soluzioni per ogni problema e questo, se si tratta di lavoro non solo deve essere pagato ma anche apprezzato, qualcuno inizia a notarlo, era ora

Sagittario scalpitanti sagittari andate calmi, le energie vanno risparmiate e non sprecate, specie se parliamo di gente che non ha troppo riguardo, e che va bene tutto tranne quando tocca a loro, cercate di essere parsimoniosi in questo

Capricorno faticate molto a carburare, e’ un momento un po’ di stanchezza e di calo d’umore, rimanete tranquille e approfittate per riposare un po’, oppure fate cose che vi fanno stare bene e spensierate, e’ decisamente ora di staccare la spina

Acquario nasce qualcosa, potrebbe essere amore, un nuovo lavoro, nuove entrate economiche, di qualunque inizio si tratti sara’ benedetto dalla fortuna, non sprecate questo treno, non ne passano di continuo. Una bella idea arriva a rimettere a posto situazioni che non lo sono. La giornata e’ buona

Pesci accettate il parere di qualcuno esperto che dara’ una mano a risolvere un problema e ve portera’ proprio fuori, e’ persona competente e in grado di fare bene il suo, farete meglio e prima, arrivano notizie



Buona giornata 🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹