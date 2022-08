Zoomarine, weekend di musica con la star dei neomelodici Attanasio e Lucilla la youtuber che piace ai bambini

Entra nel vivo l’estate a Zoomarine con due eventi di richiamo. Al Parco alle porte di Roma arrivano Giusy Attanasio, cantante neomelodica napoletana tra le più in voga al momento, e Lucilla, star di Youtube amatissima dai bambini.

Domenica 7 agosto è di scena il live show, con meet&greet, di Giusy Attanasio, che arriva per la prima volta a Zoomarine per intrattenere gli ospiti con le sue canzoni di maggior successo.

Giusy Attanasio è una vera star della musica neomelodica, soprattutto in Campania e al Sud Italia. Classe 1988, nata a Napoli nel Rione Sanità, tatuatissima, occhi castani e capelli nerissimi, la cantante neomelodica è una vera star per i suoi fan.

Per avere il polso della situazione e capire meglio la dimensione del suo grande successo, basta andare su Youtube: il video del brano “Pure pe’ sbaglià” è stato visualizzato da 17 milioni di utenti. Il duetto con Gianni Fiorellino, nella canzone Eterno Ammore, ha 3 milioni di visualizzazioni.

Sabato 6 agosto, invece, Zoomarine da spazio ai più piccoli con Lucilla, la star italiana di Alman Kids, uno tra i canali Youtube più amati dai bambini.

Lucilla è ormai famosissima: su YouTube i suoi video e le sue canzoni riscuotono un successo eccezionale, con oltre 100 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni.

A Zoomarine Lucilla propone uno show per bambini allegro e spiritoso, basato su canzoni e piccole coreografie per far ballare i bambini e, spesso, anche i genitori. Uno spettacolo ricreativo e al contempo ludico, educativo che tende a creare interazione attraverso i concetti base del primo apprendimento, come numeri, lettere e suoni.

Laureata in Scienze dell’educazione, Lucilla riunisce le grandi passioni che sempre l’hanno accompagnata: il canto, la danza e l’amore per i bambini.

“Ospitiamo due artisti protagonisti della musica e dello spettacolo, personalità seguite da milioni di appassionati. Li abbiamo scelti per il loro riconosciuto talento e per la capacità di parlare a tutti con ironia, energia ed entusiasmo. C’è un cartellone di eventi molto ricco a Zoomarine quest’anno. Abbiamo un programma pienissimo per tutta l’estate” commenta il Direttore di Zoomarine, Alex Mata.

