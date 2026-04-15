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Zelensky in visita oggi a Roma, incontrerà Mattarella e Meloni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Volodymyr Zelensky in visita oggi mercoledì 15 aprile a Roma. Il presidente dell’Ucraina incontrerà prima la premier Giorgia Meloni, alle 15.30 a Palazzo Chigi.  

Più tardi, alle 17, Zelensky si recherà al Quirinale dove sarà ricevuto da presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.  

L’Italia “si è schierata senza se e senza ma, in questi anni, con la nazione aggredita. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare una mano a un popolo che si sta difendendo e che, con se stesso, difende anche noi. Ed è quello che continueremo a fare, chiaramente, mentre lavoriamo per cercare di costruire un percorso di pace che però deve essere sostenibile, sul quale l’Italia non è stata a guardare”, ha detto ieri Meloni a margine del Vinitaly, in vista dell’incontro di oggi. 

“Quello che oggi esiste di concreto nelle proposte di piano di pace – penso alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina immaginate sul modello dell’articolo 5 del Trattato dell’Alleanza Atlantica – era una proposta italiana che all’inizio fu guardata da tutti con sospetto e che poi è diventata la proposta che c’è nelle carte di un piano di pace”, ha proseguito la premier. “Quindi – ha aggiunto – continuiamo a fare il nostro lavoro con serietà, continuiamo a fare il nostro lavoro anche cercando di offrire soluzioni possibili ai nostri alleati, ai nostri interlocutori, e mi pare che questo sia un elemento che viene riconosciuto da tutti”. 

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