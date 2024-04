YouPorn”: il nuovo inedito dei Pendolari Roma Cassino

Il progetto Pendolari Roma Cassino ritorna continuando a sperimentare con la canzone YouPorn, disponibile dal 5 aprile 2024 sulle principali piattaforme di streaming e download, e su YouTube con il videoclip ufficiale.

“Ci sono due modi per reagire ad una rottura: chi cancella tutto e subito rinnegando ciò che è stato e chi invece, nonostante l’amarezza, non rinnega e non cancella nulla.” Afferma Alfio, l’ideatore del progetto.

“Citando (in parte) Boris, potremmo definire YouPorn –Tristezza che però si tinge di simpatia, di colore, di pajette! La malinconia, con le sue tirate sulla solitudine, sulla mancanza ma con una strana, colorata, luccicante frociaggine! Smaliziata, allegra, come ‘na cazzo de lambada! È YouPorn! È la cazzo di YouPorn!-” Incalza Giovanni.

YouPorn è scritta e musicata dai Pendolari Roma Cassino, che hanno curato anche l’arrangiamento insieme al polistrumentista Pietro Saulini ed ai producer Fool Fool Boy e Mr. Alison. E’ disponibile sugli store digitali, con videoclip ufficiale sul canale YouTube dei Pendolari Roma Cassino.

Pendolari Roma Cassino è un progetto di musica indipendente. Debuttano nel 2020 con “Grand Hotel” per poi trionfare nel 2023 con “Pelle Scura“.

Link al singolo

Spotify: https://bitly.ws/3hHct

YouTube: https://bitly.ws/3hHcE