Yemen, ribelli Houthi avanzano sul Mar Rosso: cadono Dhubab e l’isola di Perim

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I ribelli Houthi, , sostenuti dall’Iran, hanno raggiunto la città costiera di Dhubab, situata di fronte all’isola di Perim nello stretto di Bab el-Mandab. Lo riporta Ynet News, citando la Reuters, a cui due fonti del governo yemenita hanno riferito che l’occupazione della città e dell’isola di Mayyun (Perim) è fondamentale per mantenere il controllo dello stretto.

Oltre a Dhubab, infatti, i ribelli Houthi hanno conquistato l’isola chiave nello Stretto di Bab el-Mandeb, ha riferito all’AFP un funzionario governativo locale. “Imbarcazioni che trasportavano combattenti Houthi armati sono arrivate sull’isola di Mayyoun (nota anche come Perim, ndr) dopo il ritiro delle forze governative ieri”, ha dichiarato, in riferimento all’isola che divide lo Stretto in due corridoi marittimi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto la richiesta del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di lanciare attacchi contro gli Houthi, durante due colloqui telefonici avuti ieri dai due leader. Lo riporta il sito di notizie Axios, aggiungendo che, secondo fonti ufficiali statunitensi, l’amministrazione Trump non è al momento intenzionata a intraprendere azioni militari dirette contro i ribelli yemeniti.

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