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Roma, ansia Manu Koné: infortunio al ginocchio contro il Fenerbahce

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’infortunio di Manu Koné tiene in ansia la Roma. Il centrocampista giallorosso ha accusato un problema fisico durante il match di ieri contro il Fenerbahce, valido per la prima giornata di Champions League e terminato 1-1, lasciando il campo nel corso del secondo tempo. 

A chiarire sulla sostituzione di Koné ci aveva già pensato Gian Piero Gasperini nell’immediato post partita: “Koné è uscito per un problema fisico. È mancato nella ripresa, ma magari avremmo sofferto lo stesso”. Le condizioni del francese, che ha accusato un fastidio al ginocchio, a quanto apprende l’Adnkronos, saranno valutate giorno per giorno. 

Il giocatore è quindi da considerare in dubbio per la prossima giornata di campionato, quando la Roma affronterà il Torino in trasferta. La speranza di Gasperini è di recuperare il giocatore per il big match dell’Olimpico contro l’Inter, in programma sabato 19 settembre, ultima partita prima della sosta per le Nazionali. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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