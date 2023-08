X Municipio, Ferrara, Ieva: (M5S): “Gualtieri-Falconi, le 12 fatiche di Ercole per un’insicurezza crescente”

“A proposito degli sforzi e dei buoni intenti della giunta del Municipio X, i fatti mostrano il paradosso che tanto più Falconi e i suoi assessori si spendono nel dichiarare di voler mostrare a tutti la loro ferma volontà di distribuire il benessere e combattere le forze del male, tanto più ne succedono di belle ed il male trionfa. L’ultima – e forse la più emblematica – delle ‘fatiche’ è relativa a Villa Braies. Una Villa grande e di forte impatto visivo all’Infernetto che, negli intenti del Municipio X, della Prefettura, del Campidoglio, dell’Agenzia per i beni confiscati alla mafia doveva diventare un modello avanzato di inclusione sociale con il progetto “Dopo di noi”. Una villetta confiscata alle mafie che avrebbe dovuto accogliere i minori disabili quando viene a mancare la tutela ed il sostegno della famiglia. Ma guarda caso, proprio nel momento in cui gli Uffici municipali si stavano apprestando a predisporre quanto necessario per l’adeguamento finalizzato allo scopo della villetta, ecco scoprirsi che essa è occupata. Forse nemmeno abusivamente: l’occupante ha mostrato alle Forze dell’ordine i titoli giustificanti l’assegnazione dell’immobile. Oltre al danno, la beffa: non è neppure un emarginato o un clochard. A Gualtieri – ma non è il Dipartimento Politiche Abitative capitolino ad avere competenza nell’assegnazione degli immobili? – ed a Falconi & Co. non rimane che superare l’imbarazzo e ribadire la ferma volontà di destinare Villa Braies ai disabili affidandosi alla Polizia per allontanare l’illegittimo occupante. Nonostante i numerosi fallimenti, la maggioranza ha difficoltà a comprendere che il benessere e la sicurezza della propria comunità derivano da azioni concrete e immediate di chi amministra e non da opere di contenimento delle Forze dell’ordine. Da fatti propri di un’amministrazione efficiente e non da parole. Altrimenti i rischi per la sicurezza crescono esponenzialmente, proprio come ora ad Ostia sta succedendo.”

Lo dichiarano il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara e il Capogruppo consiliare M5S del Municipio X, Alessandro Ieva