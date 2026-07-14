Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, Sinner show a cena dei vincitori: “Sono brillo, ho fallito esame della patente”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner ubriaco a Wimbledon, di nuovo. Il tennista azzurro ha festeggiato il secondo titolo consecutivo nello Slam di Londra, battendo il tedesco Alexander Zverev nella finale del torneo, lasciandosi andare durante la tradizionale cena dei vincitori. Salito sul palco, prima del ballo con Linda Noskova, trionfatrice nel tabellone femminile, Sinner ha confidato di essere un po’ brillo, per usare un eufemismo. 

“Non farmi domande difficili, sono brillo”, ha detto ridendo al presentato della serata, tornando poi a parlare della madre Siglinde, che ha abbandonato un paio di volte la tribuna in preda all’ansia: “Non sono ancora padre, non so cosa significa vedere un figlio sul centrale di Wimbledon”. 

Sinner ha poi rivelato che, prima di partire per Londra, ha fallito l’esame per la patente della moto: “È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis”, ha detto ridendo e provocando l’ilarità della sala. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gudmundsson ribalta la Lazio, prima vittoria per la Fiorentina

22 Settembre 2024

Pomezia, 59enne separato si impicca lasciando una lettera

24 Aprile 2018

Iran, Trump lancia ‘Project Freedom’ a Hormuz: Teheran alza livello dello scontro

4 Maggio 2026

Fiumicino, crolla controsoffitto in ristorante: 3 feriti

12 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno