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Legge elettorale, Schlein: “Irricevibile, opposizioni faranno muro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Questa pessima legge elettorale è irricevibile, nel metodo e nel merito. Se la sono costruiti su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in Parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale. Ed è incredibile che questa sia la sola priorità di questa destra in un Paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d’Europa”. Così la segretaria Elly Schlein alla riunione congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato.  

“Noi – ha detto Schlein – continueremo a fare muro insieme alle altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale. Con questa destra non voteremo nulla, mentre voteremo tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati. Voteremo anche tutti gli emendamenti dei nostri alleati che pure superano le liste bloccate con collegi uninominali o preferenze”. 

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