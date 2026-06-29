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Wimbledon, proposta di matrimonio sul Centrale e Djokovic si invita

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Proposta di matrimonio sul Campo Centrale di Wimbledon e Novak Djokovic si invita alla cerimonia. Durante il match del primo turno del singolare maschile tra il fuoriclasse serbo e il cinese Yibing Wu va in scena una proposta di matrimonio. Un uomo chiede la mano della compagna, che dice ‘yes’: il matrimonio si farà. 

 

Djokovic, dal campo, assiste alla scena che movimenta la situazione sugli spalti. Il serbo chiede conferma ai diretti interessati: è effettivamente una proposta di matrimonio, quindi Nole dà la propria benedizione mimando un cuore e con un doppio police in su. 

 

 

A questo punto, conviene spingersi oltre. “Voglio un invito al matrimonio”, dice l’ex numero 1 del mondo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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