Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sclerosi multipla, Minasi (Lega): “Serve presa in carico globale, non solo farmacologica’”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “L’intergruppo parlamentare sulla Sm nasce per creare un punto di dialogo permanente con le associazioni dei pazienti. Il nostro obiettivo è quello di dare centralità alla persona, perché oggi le nuove terapie consentono al paziente con sclerosi multipla di poter convivere con questa malattia”. Lo ha detto la senatrice Tilde Minasi (Lega), presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla Sclerosi multipla e patologie correlate, intervenendo alla presentazione – oggi a Palazzo Madama – di ‘Vita SMisurata’, il progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promosso da Merck con il patrocinio di Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e Società italiana di neurologia (Sin). Il progetto è stato illustrato durante l’evento istituzionale ‘Oltre la Sclerosi Multipla: progettare un percorso di vita personale superando la cronicità’, promosso dalla senatrice Minasi. 

“Ci impegniamo a far sì che ci sia una presa in carico che faccia fronte in modo globale alle esigenze del paziente, che non sono legate soltanto all’aspetto farmacologico ma riguardano anche l’emotività, il lavoro, la quotidianità. Cerchiamo dunque di accompagnare il paziente con un percorso personalizzato, così che possa superare il momento iniziale della diagnosi, che frequentemente rappresenta uno shock, e possa continuare a vivere una vita autonoma”, ha concluso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, incidente in via Severiana tra via Apriliana e incrocio con via Pratica di Mare

20 Agosto 2018

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S crescono, Vannacci aggancia Salvini

15 Giugno 2026

Ue, Urso “Il 2026 l’anno delle riforme non rinviabili”

28 Gennaio 2026

Sanremo 2024, Amadeus si commuove: “Sento che mi devo fermare”

11 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno