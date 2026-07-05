Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, oggi Sinner-Mochizuki agli ottavi – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, il tennista azzurro sfida il giapponese Shintaro Mochizuki negli ottavi di finale dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica.  

Dove vedere il match? Sinner-Mochizuki sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

Ai quarti, il vincitore affronterà chi avra la meglio tra Struff e Hurkacz.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Addio al “Mago delle Vedove”, morto Virgili l’uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma

26 Aprile 2026

Scontri Pisa, Tajani: “Fare processo a forze dell’ordine è un errore”

29 Febbraio 2024

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6

27 Giugno 2026

Ia, Momola (Engineering): “Is-Ia architettura con profittabilità a 12-18 mesi”

21 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno