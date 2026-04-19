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Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Aperta un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte del bambino di 7 anni avvenuta sabato nella piscina di un complesso termale a Suio Terme, nel comune di Castelforte (Latina). I pm, coordinati dal procuratore capo di Cassino Carlo Fucci, sono in attesa di una prima informativa dei carabinieri e nelle prossime ore affideranno l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo del bambino. Esame necessario per chiarire le cause del decesso.  

Tra le ipotesi, anche quella che il bambino sia stato bloccato da uno dei bocchettoni della piscina della struttura dove si trovava insieme ai genitori, ora sotto sequestro. Scattato l’allarme ieri pomeriggio, sul posto sono arrivati i carabinieri di Formia e quelli della stazione di Suio Terme insieme al personale del 118 e l’eliambulanza Pegaso. Malgrado i tentativi di rianimazione dei sanitari, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Le indagini oltre a fare luce sulla dinamica dei fatti dovranno stabilire se nella struttura le misure di sicurezza erano adeguate. 

 

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