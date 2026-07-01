Wimbledon, oggi Sinner-Borges al secondo turno: orario, precedenti e dove vederla

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Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Nuno Borges nel secondo turno dello Slam inglese. Il numero uno del ranking Atp arriva dal successo al debutto contro il serbo Kecmanovic, mentre il portoghese arriva dal successo contro Boyer. Il vincitore affronterà uno tra Jenson Brooksby e Ignacio Buse al terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere Sinner-Borges in tv e streaming.

Sinner e Borges si sfideranno per la seconda volta in carriera. L’unico precedente risale al secondo turno del 250 di Sofia del 2020: Sinner vinse allora in due set, conquistando poi anche il torneo. Il match inizierà intorno alle 14:30.

Il match tra Jannik Sinner e Nuno Borges, numero 52 del ranking, sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now.

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