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Wimbledon, oggi Djokovic-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il tennista serbo affronta Stefanos Tsitsipas – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Londra, a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno. Al primo turno Djokovic ha battuto il cinese Wu in quattro set, mentre Tsitsipas ha superato il francese Gaston in tre. 

 

La sfida tra Djokovic e Tsitsipas è in programma oggi, mercoledì 1 luglio, intorno alle ore 18, con il match che è fissato come terzo incontro sul campo Centrale. I due tennisti si sono affrontati in 14 precedenti, con Djokovic che conduce il parziale con un netto 12-2. 

 

Djokovic-Tsitsipas sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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