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Mondiali, oggi sedicesimi Belgio-Senegal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Oggi, mercoledì 1 luglio alle 22, scendono in campo Belgio e Senegal – in diretta tv e streaming -, a Seattle, in un match valido per i sedicesimi di finale dei mondiali 2026. I ‘diavoli rossi’ hanno chiuso al primo posto il gruppo G davanti all’Egitto mentre la nazionale africana ha terminato il gruppo I in terza piazza dietro a Francia e Norvegia.  

 

Ecco le probabili formazioni di Belgio-Senegal, in campo oggi alle 22 italiane: 

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Garcia.  

SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye Mané; Jackson. Ct: Thiaw.  

 

La partita Belgio-Senegal sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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